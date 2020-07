Mondkapjes verplicht op allerlei drukke plekken in Rotterdam

Schiedam/Rotterdam - Vanaf woensdag 5 augustus moeten we er aan geloven. Op allerlei drukke plekken van Rotterdam wordt het verplicht om een mondkapje te dragen. In het centrum van de stad, maar ook op markten en in winkelcentra elders. Wie géén mondkapje draagt, kan een boete krijgen.

De mondkapjesplicht gaat gelden in het volledige (winkel)centrum van de stad, het gebied wordt grofweg begrensd door Karel Doormanstraat, Weena, Binnenrotte en Westblaak (zie kaartje). Ook buiten het centrum moet je op sommige plekken mondkapjes gaan dragen: tijdens marktdagen op het Afrikaanderplein, het Grote Visserijplein en de Binnenrotte, én in de twee grote winkelcentra Zuidplein en Alexandrium. De komende dagen wordt nog bekeken of ook de winkelcentra Keizerswaard en Binnenhof erbij worden gevoegd. De maatregel geldt van 06.00 tot 22.00 uur. Op de eerste dag worden er gratis mondkapjes uitgedeeld.

Het centrumgebied waar de mondkapjesplicht gaat gelden.

Gisteren werd al bekend dat er geen landelijke plicht op het dragen van mondkapjes komt, maar dat gemeenten daar wel eigen houtje mee mogen experimenteren. Rotterdam en Amsterdam beginnen daar nu mee. In Rotterdam liep het aantal coronabesmettingen de laatste weken weer flink op, onze stad is 'coronakoploper' van het land. De verplichting wordt niet ingevoerd op locaties waar al allerlei andere maatregelen gelden, zoals in horeca, musea of sportscholen.

De meningen over het effect van een kapje lopen uiteen, maar er wordt gedacht dat er in ieder geval een 'gevoel van urgentie;' van uit zal gaan waardoor mensen voorzichtiger worden. Anderhalve meter afstand van elkaar houden, en drukte vermijden, blijft net zo belangrijk als nu.

De maatregel gaat op woensdag 5 augustus in en geldt voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder. Hoe hoog de boete wordt als je géén mondkapje draagt, is nog niet bekend.

