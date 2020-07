was vader de kinderen even zat

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! ?Bart Bos vraagt zich af of papa de boel in de gaten houdt of vader op stap gaat.



'Terwijl moeders vanaf de grond de wacht houdt over de kinderen, kijkt vaders vanaf het dak van een bestelbus toe of alles goed gaat. Of hij was de kinderen eventjes zat, dat kan natuurlijk ook de reden van zijn afzondering zijn!'