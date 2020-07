Bijzondere muzikale afsluiting seizoen van Sint Radboud

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Muziekvereniging Sint Radboud sloot dinsdag een bewogen jaar af met een open lucht repetitie.



'Afgelopen dinsdag was de laatste repetitie voor het orkest van muziekvereniging Sint Radboud in een bijzondere setting. Na enkele weken in groepen en met de verplichte afstand geoefend te hebben in het verenigingsgebouw werd deze afsluitende repetitie gehouden in de open lucht. Op het plein tussen de Jacobuskerk en de pastorie tegenover het repetitie lokaal in Kethel was genoeg plek om gezamenlijk het muzikale seizoen af te sluiten.

Helaas konden meerdere optredens afgelopen maanden geen doorgang vinden vanwege de corona en is het nog onduidelijk wat de rest van 2020 gaat brengen. Ondanks dat worden er wel plannen gemaakt en wordt er gewerkt aan een spectaculair en swingend programma. Na de grote vakantie wordt de muzikale draad weer opgepakt.

Wil je in contact komen met ons over samenwerking met ons orkest en koor of over mogelijkheden van muziekopleidingen of meedoen met jouw instrument of zangtalent? Mail naar: info@sintradboud.nl.