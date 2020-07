Maarten Biesheuvel (81) overleden

Schiedam - Maarten Biesheuvel is op 81-jarige leeftijd in z'n woonplaats Leiden na een kort ziekbed overleden. De in Schiedam geboren schrijver werd vorig jaar nog in z'n oude stad in het zonnetje gezet. De destijds 80-jarige Biesheuvel werd geëerd met een boek, fietstocht, expositie en lezingen over zijn jeugd in Schiedam.



Frank WIllemse schreef destijds dat Biesheuvel een buitenbeentje was: 'Een 'stud' of 'nerd' die al vanaf de lagere school opviel door zijn praatjes en schrijfkunst. Een jongeman met een hopeloze schoolcarrière die liever ging varen dan naar school. En als schlemiel met brilletje zich staande hield in de Schiedamse Slachthuisbuurt.'

'Zijn verhalen sloegen in als een bom begin jaren 70 met hallucinerende titels als Brommer op Zee, In de Bovenkooi of, later, Verhalen uit een gekkenhuis. Volgens zijn beoogd biograaf (Erik de Bruin) is schrijven voor Biesheuvel een middel om zijn gevoeligheid en demonen te bezweren. Zoals in 'Reis in mijn kamer' waar hij de foto's beschrijft aan zijn muur met zijn helden als Kafka, Marilyn Monroe of Nabokov. Sinds zijn Schiedamse jeugd woont Biesheuvel in een houten huisje in Leiden. Een oase van rust nodig om te schrijven anders klopt de gekte aan de deur.'

Maarten Biesheuvel, volgens De Volkskrant 'een ongekend schrijftalent', overleed vandaag op 81-jarige leeftijd.

Vorig jaar verscheen de bundel 'Maarten Biesheuvel – een Schiedamse jongen', samengesteld door Literair Gezelschap Schiedam en uitgegeven door Scriptum.