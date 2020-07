Prachtige schilderijen van Russische Anna Pavlova in De Wissel

Schiedam - In De Wissel is een nieuwe expositie van olieverfschilderijen van de Russische schilderes Anna Pavlova (1976). Anna schildert graag buiten, op locatie. Zo is zij onlangs in Schiedam komen schilderen. In haar werk brengt zij de levendige atmosfeer van de stad over, de kleuren en geuren van de natuur. Vooral de gevoelens die de omgeving bij haar oproepen wil zij doorgeven, niet de exacte weergave ervan.



Tot 2005 woonde en werkte ze in Moskou, waar zij gestudeerd heeft aan de Kunstschool voor Jonge Studenten (Lenin Moscow State University). Daarna verhuisde zij naar Nederland, waar zij schildert en werkt als kunstdocent. Ze is lid van DUNAatelier / Kunstvereeniging Katwijk. Zij neemt ook regelmatig deel aan Internationale Kunst Festivals en beurzen en exposeert regelmatig in galeries in binnen- en buitenland.

Tot begin oktober kunt u deze expositie zien in inloophuis De Wissel, Broersveld 123b te Schiedam, van 14.00u -16.00u op woensdag, donderdag, vrijdag.