'Kranen, koeien en straks kippen?'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos had eerst zijn bedenkingen over de 'drijvende boerderij', maar hij ziet dat 'de beestjes het wel naar hun zin hebben'.



'Toegegeven, net als velen had ik mijn bedenkingen bij het idee van een 'drijvende boerderij' in een industrieel havengebied op de grens van Schiedam en Rotterdam. De gedachte aan koeien met zeeziekte, zoals de Partij voor de Dieren had, die ging even aan mij voorbij. Maar de Merwehaven is nu niet bepaald een agrarisch gebied waar je koeien normaal gesproken verwacht te zien grazen.

'Wonderwel blijken de beestjes het echter wel naar hun zin te hebben en gewoon goede en gezonde kwaliteit melk te produceren zoals een reguliere boerderij koe, en het Floating Farm concept blijkt tegen veler verwachtingen in een succesverhaal te worden. Er zijn zelfs plannen voor uitbreiding met een drijvende kippenfarm met 7000 kakelende scharrelaars en een kwekerij voor tuinkersen.

'Tuurlijk blijft het enigszins onwennig koeien tegen het lijf te lopen in een havengebied, en eerlijk is eerlijk, er zit af en toe een luchtje aan dit concept. Daar valt wat over te zeggen, maar die klacht ben je meteen vergeten wanneer die onschuldige kopjes je lieflijk aankijken met hun kraaloogjes. Je kan ze eigenlijk ook niets kwalijk nemen, om ons menswezens hangt toch ook minstens één keer per dag een luchtje, heel 'natuurlijk'!'