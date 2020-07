Ook in alle trams van RET kun je nu contactloos een kaartje kopen

Schiedam – Vanaf 1 augustus kun je in elk RET voertuig contactloos een los kaartje kopen. Conducteurs dragen een mobiel pinapparaat bij zich waarmee reizigers contactloos kunnen betalen met hun pinpas, creditcard of daaraan gekoppelde telefoon of smartwatch. Daarmee rondt de RET de operatie af om geheel over te gaan op cashless betalen bij bus, tram en metro.



De metro ging al eerder over op cashless. De bussen van de RET zijn sinds eind 2019 al over op cashless. Op alle metrostations staan kaartautomaten waar contactloos en/of met de betaalkaart betaald kan worden. Alleen bij enkele kaartautomaten op de metrostations en bij de RET Servicepunten kunnen mensen nog met contact geld een kaartje kopen.

Comfortabel en gezond reizen

De overgang naar cashless zorgt ervoor dat RET-personeel geen contant geld meer bij zich draagt. Het draagt bij aan veilig werken in het ov. Daarnaast draagt het afscheid van contant geld bij aan het verminderen van contactmomenten. Sinds het coronavirus onder ons is, openen de metrobestuurders op ieder station alle deuren van de RET-voertuigen zodat reizigers niet op knopjes hoeven te drukken. Ook wordt bij kaartcontrole hand-tot-handcontact zo veel mogelijk vermeden.

Regels op een rij: reizen tijdens corona

Sinds 1 juli zijn alle reizigers weer welkom om te reizen met de RET, ook voor uitjes of andere niet-noodzakelijke reizen. Samenvatting van de regels:

Iedereen is weer welkom. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Reizigers mogen weer op alle stoelen zitten. Is dat niet mogelijk vanwege drukte? Pak dan het volgende voertuig. Houd je aan de algemene regels van het RIVM. Dus reis niet als je klachten hebt, was regelmatig je handen, nies of hoest in je elleboog.