Summer of Esports trapt af met FIFA Kasteel Challenge voor elftallen

Schiedam/Rotterdam - Op het hoofdveld van Sparta FIFA 20 spelen in een team van je favoriete Rotterdamse profvoetbalclub? Het kan op woensdag 5 augustus tijdens de FIFA Kasteel Challenge. Bijzonder is ook dat de game niet door individuele spelers of tweetallen wordt gespeeld, maar elf tegen elf.

“Voor de deelnemers wordt het een unieke ervaring", weet organisator Robin Sweegers. "Je beleeft de game vanuit één spelerspositie, waardoor het extra spannend is op momenten dat je aan de bal bent.”

Gamers kunnen zich nog tot en met vrijdag 31 juli aanmelden, en daarbij aangeven of ze voor Feyenoord, Sparta, Excelsior of de Rotterdam All Stars willen uitkomen. Ze spelen dan in een team waarin ook bekende profspelers en esporters meedoen. Voor Feyenoord zijn dat bijvoorbeeld de esporters Yimiehd en Batteryan.

Andere onderdelen van de Summer of Esports zijn een dance battle met zangeres Emma Heesters op de Euromast (17 augustus), full body gaming in Ahoy (22 augustus) en een Tour-etappe op Tacx-fietsen op ss Rotterdam (25 augustus).

Meer informatie op www.summerofesports.nl