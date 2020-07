'Je zou een ander plaatje eind juli verwachten'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos blikt alvast vooruit op de zomerse temperaturen van komende dagen.



'Met temperaturen van rond de 30 graden in het vooruitzicht zou je een ander plaatje verwachten, toch is dit de Lange Haven eind juli. Vond meteen het kind weer in mezelf terug en het jeugdige plezier om door de bladeren te banjeren.'