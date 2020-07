Vanaf vandaag starten de Buitenspelen op Harga!

Schiedam - Samen met Beweeg- & Gezondheidscentrum Harga organiseert Lekker Bezig Schiedam een zomer vol gratis activiteiten op sportpark Harga. Vanaf woensdag 29 juli tot en met vrijdag 28 augustus is er een programma vol sport, spel en plezier.

Lekker Bezig Schiedam organiseert elke woensdagmiddag en vrijdagochtend gevarieerd aanbod aan activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Denk daarbij aan een workshop spetteren tekenen en schilderen, House of E-sports, handbal, hockey, glijden van een zeepbaan… en ga zo maar door. Het programma begint deze middag met een clinic freerunnen van 010HipHop, armbandjes maken en nog meer leuke spellen.

Vanaf maandag 3 augustus zijn er ook op andere dagen sport en spel activiteiten. Bijna elke dag is er wat te doen op het Sportpark. Doe jij ook mee met bootcamps, boksen, rugby, squash, cricket of rugby? Je kunt het samen doen met je vader of moeder, vriendjes of vriendinnetjes. Aan de ouders is ook gedacht. Die kunnen tijdens de activiteiten van de kinderen ook lekker bezig zijn. Alle activiteiten zijn gratis, maar let wel goed op dat je je altijd inschrijft.

Aangepast sporten

Sporten is voor iedereen! Daarom is er vier keer op vrijdag en één keer op woensdag een programma voor aangepast sporten op sportpark Harga. Doe mee met kidsgym, pannavoetbal, House of E-sports en G-hockey. Ook voor deze activiteiten geldt dat ze gratis zijn, maar dat vooraf inschrijven wel verplicht is.

Rooster

Op de website van Lekker Bezig Schiedam vind je meer informatie over het programma. Bekijk de agenda voor meer informatie over de activiteiten. Let goed op dat je je voor woensdagmiddag en vrijdagochtend inschrijft via het formulier van Lekker Bezig. Voor de losse activiteiten schrijf je je in via het formulier Sport en Spel. Ook is er nog een formulier voor aangepast sporten.

Kijk voor meer informatie en inschrijfmogelijkheden op www.lekkerbezigschiedam.nl.