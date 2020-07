Oud schoolgebouw in Nieuwland maakt plaats voor De Nieuwe Kethelpoort

Schiedam - In de tweede helft van 2021 start de bouw van De Nieuwe Kethelpoort. De wijk Nieuwland krijgt er daarmee zo’n 200 woningen bij aan de Monseigneur Nolenslaan, op de plek waar nu nog het gebouw van de voormalige LTS staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwikkelcombinatie Maas Wijkontwikkeling en FSD in samenwerking met Waal uitgeroepen tot winnaar van de ontwikkelcompetitie voor de herontwikkeling van deze locatie.



De gemeente Schiedam deed begin 2020 een oproep aan de markt om te komen met een passend plan. Het doel van deze uitvraag was om de markt te prikkelen om creatieve plannen in te dienen, waarbij de gemeente de kaders beperkt hield. Gezocht werd een plan dat de wijk Nieuwland een stevige impuls geeft en bijdraagt aan de ambities die de gemeente Schiedam heeft op het gebied van woningbouw.

De ontwikkelcombinatie Maas Wijkontwikkeling en FSD in samenwerking met Waal kwam als beste uit de bus. “De ontwikkeling biedt bijzondere woningen voor diverse doelgroepen in een omgeving met veel groen, water, dynamiek én innovatieve verrassingen”, licht wethouder Fahid Minhas (Bouwen en Wonen) toe. “Het plan De Nieuwe Kethelpoort legt een duidelijke link naar het DNA van Schiedam: authentiek, vernieuwend en levendig. Het zet de poort open naar verbindingen tussen oud en nieuw, tussen mensen en hun dagelijkse bezigheden en dat wat echt Schiedams is.”

De Nieuwe Kethelpoort bestaat uit circa 140 (huur)appartementen in het middensegment, circa 35 grondgebonden (koop)woningen en circa 25 zorgwoningen. Daarnaast komt er een parkeergarage en op de begane grond voorzieningen.

De gemeente Schiedam biedt Maas Wijkontwikkeling en FSD in samenwerking met Waal een grondreserveringsovereenkomst aan. In de komende maanden wordt het ingediende plan verder uitgewerkt. De ontwikkelcombinatie gaat in overleg met de gemeente en bewoners in de buurt om de plannen te verfijnen. Het is de bedoeling dat de bouwwerkzaamheden starten in de tweede helft van 2021.