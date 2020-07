Overlast van scheurende auto's in Schiedam: 'Lijkt wel het racecircuit Zandvoort!'

Schiedam - Het AOV liet deze week weten vragen te stellen met betrekking tot de overlast, het nieuwe parkeerverbod en de straatraces op en rond de Maasboulevard. We kregen meer reacties over met name autoraces die 's nachts in Schiedam gehouden worden.



?Monique Kester? liet ons via Facebook weten regelmatig last te hebben van straatraces: 'Heb ik iets gemist vanuit communicatie gemeente Schiedam? Lijkt toch echt of de BK laan en Westfrankelandsedijk een onderdeel zijn geworden van het racecircuit Zandvoort! Er werd altijd al hard gereden, in colonne met meerdere auto’s, zeker 's avonds en 's nachts, maar de laatste tijd... niet normaal! Snelheidscontroles... Ik zie ze nooit en dus... moet er eerst een grote aanrijding komen of iemand een woning binnenrijden voordat er iets gebeurd?!'

Ze krijgt bijval van Esmee van Doorn: 'Helemaal mee eens! Als ik 's avonds de hond uitlaat, is het doodeng, slechte verlichting en wezenloos hard rijdende auto’s, je wordt zo van je sokken gereden.' Dat onderstreept Marleen Visser: 'Inderdaad, schandalig... drempels erin.'