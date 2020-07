Spelen met natuurwetten in Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Is het spektakelkunst? Zoro Feigl maakt grote installaties met lange touwen en kettingen, bewegende machines die elk moeiteloos een museumzaal vullen. Ze roepen beelden op die de zintuigen tarten. Hoe kan dat bestaan, vraagt de kijker zich af.



(Kor Kegel)

De installaties laten herhaalde beweging zien, waardoor ook de verwondering zich repeteert. Het Stedelijk Museum Schiedam kocht in 2017 een kunstwerk van Zoro Feigl aan, ‘Conveyor’ (transportband), bestaande uit twee bewegende schilderijen. Je ziet twee rechtopstaande lopende banden, waarlangs boorolie loodrecht omhoog druipt. Waar is de zwaartekracht gebleven?

Het doet denken aan illusionisme. Je ziet voor je ogen dat er iets gebeurt dat onmogelijk heet te zijn. Maar in feite is het ontsproten uit wis- en natuurkunde. Het werk was de afgelopen maanden in het Schiedamse museum te zien. Nu kun je je verwonderen over ‘Zwermen’. Ook daar gebeurt van alles dat je aan het wankelen brengt. De installatie bestaat uit een met folie bespannen schijf met een doorsnee van acht meter. Daarop liggen honderden kogeltjes. Doordat de schijf in beweging wordt gezet, ontstaat een schaduwspel dat een steeds veranderend spreeuwenballet laat zien. Fascinerend.

Zelf relativeert Zoro Feigl dat het spektakelkunst is. “Je kunt de branding van de zee en de zonsondergang ook een spektakel noemen, maar evenzogoed is het rustgevend”, zegt hij. “Het ligt aan je gemoedstoestand hoe je iets ervaart. Je kunt het ook minimalistisch en meditatief vinden.”

Zoro Feigl woont en werkt in Amsterdam en in België. Zijn werk knipoogt naar de technologie; hij werkt geregeld met wetenschappers en ingenieurs. Hij experimenteert al acht jaar met de bewegingen van zwermen vogels. Speciaal voor het Stedelijk Museum Schiedam ging hij de uitdaging aan om die harmonieuze choreografieën in de lucht om te zetten in kinetische kunst. Het werd een mega-installatie aan het plafond. Het publiek bevindt zich eronder. Zoro Feigl speelt met de natuurwetten, maar zijn boodschap is juist dat de mens niet de baas over de natuur kan spelen.

‘Zwermen’ geldt als een opwarmertje voor een grotere tentoonstelling die Zoro Feigl in het Stedelijk Museum Schiedam krijgt, ‘Jungle’ genaamd. De opening stond gepland voor half april, maar is vanwege het coronavirus en de op handen zijnde renovatie van het museum naar eind volgend jaar verplaatst. Voor die tentoonstelling komt hij met een nog grotere versie van ‘Conveyor’, vijftien meter lang en drie meter hoog. Hij krijgt dan het halve gebouw tot zijn beschikking.De expositie van Zoro Feigl is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam, het Mondriaan Fonds, SDAM en ABF (welk bedrijf de installatie mogelijk hielp te maken).

Het is een van de laatste bijzondere tentoonstellingen die onder leiding van museumdirecteur Deirdre Carasso in Schiedam te zien zijn. Zij vertrekt eind dit jaar naar de Bibliotheek Utrecht. Ik zou zeggen: een prima reden om de komende tijd nog eens het museum te bezoeken. Er zijn tot en met zondag 4 oktober liefst zeven tentoonstellingen te zien, die van Zoro Feigl, de op initiatief van Deirdre Carasso gemaakte troostkunst in coronatijden, de tijdens de coronacrisis gemaakte foto’s van Margi Geerlinks, de politieke tekeningen van Theo Gootjes, ‘Realisme nu’, de afvalkunst van Jan Eric Visser en een selectie van de CoBrA-werken uit de eigen collectie van het museum.

Kaarten/reserveren via www.stedelijkmuseumschiedam.nl