Column - Een brug naar beneden

Schiedam - In z'n column schrijft Kor Kegel over de nieuwe invulling die brugwachtershuisjes in Schiedam krijgen. 'Je zou er bijna brugwachtershuisjes in Schiedam bij gaan bouwen.'



'Ernst Raaphorst werkt al meer dan tien jaar als waterschapsecoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Net als koning Willem-Alexander volgde hij een opleiding in het watermanagement. Van jongs af aan had hij een fascinatie voor al het leven op, in en onder water – zijn geboorteplaats Zwijndrecht ligt aan de Oude Maas en de Noord – en hij studeerde tevens aquatische ecologie aan Wageningen University & Research. Zijn passie vond hij in het filmen, resulterend in de serie Ernst’s Onderwaterwereld. Kijk maar eens op YouTube. Prachtig!

Ik heb me altijd afgevraagd hoe de onderwaterwereld van de Schiedamse havens eruitziet. We kennen de stad van binnen tot buiten, maar niet van boven en van onderen. De sterrenhemel boven Schiedam vertoont nog geen fractie van wat je op de Wadden, op de Veluwe of in de Vlaamse Ardennen aan kosmisch lichtspel ziet en dat komt door de smog in de Rijnmond. Ondanks de DCMR. Maar van de onderkant zien we ook nooit wat. De Lange Haven leent zich niet voor diepzeeduiken naar bijzondere zeesterren of snorkelen langs koraalriffen. Het is bepaald geen dood water. Hoeveel paling zit er? Hoeveel vis? Welke waterplanten gedijen er in de onderwaterwereld van Schiedam? Daar weten we veel te weinig van en daarom vind ik het een beloftevolle keuze dat Ernst Raaphorst het brugwachtershuisje bij de Oranjebrug mocht inrichten.

Dat deed hij vorige week. Uit 29 ingediende plannen was zijn idee geselecteerd om met een videoscherm en bijpassende aankleding de Schiedamse onderwaterwereld naar boven te halen – niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk. We krijgen een kijkje in de verborgen en geheimzinnige wereld die zo vlakbij ons is. Daarmee krijgt de Oranjebrug er een symbolische functie bij. Ze is niet slechts een horizontale verbinding tussen twee stadsdelen, ze is straks ook een verticale brug in wier huisje je de diepte in kunt turen. Figuurlijk. De brug naar beneden zal de kennis van de stad verrijken. Laat ik nu eens vrolijk zijn en onze cultuurwethouder Duncan Ruseler gelijk geven dat zulke projecten onze stad 'weer een stukje aantrekkelijker en levendiger' maken.

Ik doe de andere twee geselecteerde ontwerpen te kort. Het brugwachtershuisje bij de Ooievaarsbrug wordt een soort Expeditie Natuurbrug. Hier wil Dagmar Haggenburg met haar fotoserie ‘Weeds’ de voorbijgangers prikkelen om onkruid als kruiden te zien en de levende wezens om ons heen te herontdekken. Zo’n positief geluid mag in Schiedam vaker gehoord worden. En het huisje bij de Hoofdbrug zal letterlijk de dynamische omgeving weerspiegelen, zo hebben de vlakbij wonende ontwerpers Kymia Kazemi en Huibert Groenendijk bedacht. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Je zou voor zulke ideeën er bijna brugwachtershuisjes in Schiedam bij gaan bouwen.'