kunstklassen in lockdown werk en whatsappjes te zien in t atelier

Schiedam - Het is 28 juni als Yvonne Vijverberg via WhatsApp een berichtje verstuurd: ‘Dank boss lady, dat je me bij de kunstklas hebt laten zien dat lijm op je kunstwerk echt iets moois kan toevoegen.’ Ze is één van de deelnemers aan de Kunstklassen, een reeks workshops in het Stedelijk Museum Schiedam die voormalig directeur Pierre Janssen ooit bedacht. Na de eerste les begin maart, gaat het museum vanwege de uitbraak van het coronavirus op slot.



De cursisten moeten thuisblijven; negen deelnemers beginnen samen met hun docent een WhatsAppgroepje. Op die manier komen ze virtueel samen, doen ze opdrachten en leren ze van elkaar. Hun werk is nu samen met de WhatsAppberichtjes te zien in ‘t Atelier van het museum. Dat is de plek waar de deelnemers vóór de corona-uitbraak samenkwamen.

Mondkapjes



Kunstklassendocent Jules van der Vuurst de Vries vertelt dat hij via de appgroep af en toe een advies of opdracht gaf, soms ook een aanmoediging. ‘De tentoonstellingen in het gesloten museum bleken een belangrijke inspiratiebron. Reinder Kruit beschilderde mondkapjes op de manier van Mark Rothko. Hij heeft het werk echt geprobeerd na te maken in al z’n gelaagdheid.’ Op het moment van de lockdown hing één schilderij van Rothko in het museum in de tentoonstelling Rothko & ik.

Actualiteit

De deelnemers lieten zich ook inspireren door de actualiteit van corona en Black Lives Matter. Ook al liggen de onderwerpen vaak dicht bij elkaar, toch valt op hoe verschillend de werken zijn, vertelt Van der Vuurst de Vries. ‘Dat komt door de techniek, sfeer en stijl. Het loopt van abstract en expressief naar conceptueel en illustratief. Hij was ook ‘aangenaam verrast’ door de manier waarop de cursisten elkaar op afstand wisten te stimuleren.

Verzuipen

‘Wauw mooi kleurverloop, hoe heb je dat gedaan?’, appt Tania de Keijser. Rob Slavenburg schrijft: ‘... geïnspireerd door jullie (...) de tijd genomen om met paletmes en brede kwast aan de gang te gaan’. De app zorgt ook voor virtuele ontmoetingen ‘Dankzij de kunstklas WhatsAppgroep is zelfisolatie minder eenzaam’, zegt Joop Buunk. Dat blijkt ook uit het appje van Rob Slavenburg: ‘Dank voor jullie (bijna) continue werk. Dat houdt me erbij om niet te verzuipen in de waan van de dag.'

Deelnemers

Adda Amrani, Joop Buunk, Tania de Keijser, Reinder Kruit, Franka Loeve, Margot Postma, IJvonne Regeer, Rob Slavenburg, Yvonne Vijverberg