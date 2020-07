voor iedereen is er wat te beleven en het is nog gratis ook

Voor iedereen is er tussen in augustus op sportpark Harga wel iets spannends en sportiefs, zoals rugby, te beleven. (foto: DPG/archief) (Foto: )

Schiedam - “We gaan er een geweldige zomervakantie van maken.” Dat beloven Lekker Bezig Schiedam en Beweeg- & Gezondheidscentrum Harga. Dat blijkt ook uit het programma, want je kan het zo gek niet bedenken of er is voor iedere leeftijdsgroep tussen eind juli en eind augustus op sportpark Harga wel iets spannends en sportiefs te beleven.



(Gerard S. Verver)

Eerder sneuvelde South Beach, het jaarlijkse sportfeestje op de Maasboulevard. “Jammer, dat dit niet door kon gaan. Eigenlijk kan je de nieuwe activiteiten op Harga een beetje als vervanging zien. Daarmee wilden we er vooral voor gaan zorgen, dat jongeren, die hun schoolvakantie thuis moeten doorbrengen op het sportveld terecht kunnen”, vertelt Marleen Vroman van Lekker Bezig. “Maar het is niet exclusief voor thuisblijvers hoor. Vandaar, dat we er voor hebben gekozen om het vijf weken te laten duren. Zo geven we iedereen de kans om langs te komen.”

Met iedereen bedoelt ze niet alleen jong maar zeker ook ouders en ouderen. Voor iedere leeftijdsgroep is er namelijk wel iets te beleven en te bewegen. En het is nog gratis ook.

Clinics van sportclubs

Lekker Bezig vult op woensdagmiddag en vrijdagochtend drie uur in en richt zich dan vooral op jongeren van 6 tot en met 12 jaar. Trouwens niet alleen met sportvarianten als thai boksen, free running, handbal en basketbal, maar ook met recreatief vermaak als een zeepbaan, waterpistolen gevecht, armbandjes maken en House of E-sports. Bovendien komen nogal wat sportclubs, zoals Hockey Combinatie Schiedam, langs voor een clinic. Ook ouders, die niet passief aan de kant willen blijven en net als hun kroost bezig willen zijn, kunnen aansluiten.

“We vinden het belangrijk, dat iedere Schiedammer de kans krijgt om te sporten.” Vandaar dat er tevens nogal wat dagdelen zijn gereserveerd voor aangepaste sporten. “Bewegen is voor iedereen. Jammer is alleen, dat het aantal aanmeldingen daarvoor tot dusverre niet zo groot is.”

Vanaf maandag 3 augustus is er niet alleen beweging op woensdag en vrijdag, maar start Beweeg- & Gezondheidscentrum Harga ook op andere dagen met activiteiten, zoals boksen, squash, cricket of rugby en het spectaculaire bootcamp.

Aanmelden

In alle gevallen worden de richtlijnen en adviezen van het RIVM gevolgd. "En omdat we verantwoord bezig willen zijn, zullen we het protocol, mocht dat in welke vorm dan ook wijzigen, meteen aanpassen. Vandaar dat het ook belangrijk is vooraf te melden dat je komt en voor welke dagen of sporten de interesse uit gaat." Dat geldt ook voor ouders.

Alle informatie over de activiteiten tussen eind juli en eind augustus zijn te vinden op www.lekkerbezigschiedam.nl/nieuws/zomeractiviteiten/. Daar staat ook het aanmeldingsformulier. Nergens geldt een maximum. Niet aan het aantal deelnames noch aan de leeftijd. "Gewoon aanmelden, komen en meedoen."