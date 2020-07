Bart gaat naar de bios en ziet een 'heuse kaskraker'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos trok z'n stoute schoenen aan en ging een 'bioscoopje pakken', maar dan anders...



'Nooit eerder ben ik de trappen van de Euroscoop beklommen, logisch gezien een 'bioscoop pakken' niet aan deze jongen besteed is. Maar de nieuwsgierigheid naar hoe het daarboven is dwong mij vanavond de stoute schoenen aan te trekken en de vele treden te beklimmen. Spijt van de zweetdruppels had ik niet na de vergezichten vanaf het hooggelegen bioscoopplein, ook al had ik sneller willen ontdekken dat er ook een lift aanwezig was. Maar dat terzijde, het uitzicht van deze hoogte op een zwoele zomeravond, een heuse kaskraker!'