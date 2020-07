Twee families leveren helft van Excelsior20's crickethoofdmacht

Schiedam - Met drie Van Troosts en drie Kroesens had Excelsior’20 zondag in het competitietreffen tegen Voorburg CC veel weg van een familie-elftal. Opvallend was vooral het topklasse-debuut van de getalenteerde en door de KNCB-scouts al geselecteerde Jelte van Troost, die net als vader en huidig cricket-voorzitter Luuk, als veertienjarige de grote cricketwereld binnen trad. De nazaat van Excelsior-icoon Koos Oosterholt had eerder in lagere elftallen voor twee centuries gezorgd en was tweemaal de vijftig gepasseerd. De roep om een optreden in de hoofdmacht, zeker nu winnen niet echt een issue is, zwol aan en leidde vrijdag in het T20-duel tegen Punjab tot zijn debuut.



(Gerard S. Verver)

Daarin kwamen de door zijn overgrootvader en vader overgedragen cricket-genen nog niet echt tot hun recht. In Rotterdam-Zuid, waar de Schiedammers (in een volgens Excelsiors twitteraar ‘leuk potje’) verloren (158/9-155/6) ging hij bij de eerste bal bowled. Bij Voorburg CC leverde hij het wicket na drie runs in. “Daarmee wordt het niveauverschil duidelijk met de eerste klasse, waarin ons tweede speelt”, verklaart vader Luuk zijn rappe gang naar de bank. “In het tweede is hij veruit de beste en als je dan iemand zoekt om het eerste compleet te maken, dan is zijn invalbeurt logisch. Met zijn batten is echt niet opeens wat mis. Maar ik hoor hem wel zeggen, dat het er in de topklasse-niveau sneller aan toe gaat, dan hij gewend is. Dat begrijp ik.”

Bijna nieuw PR

Een geweldig partnership van Nick Statham en Sunhil Verma bezorgde Hermes DVS ruime winst op Ghausia, dat vrijdag ook al werd geklopt voor het T20-toernooi (125ao-112). Beide heren sloegen de ene zes en vier na de andere. Het leverde Statham een totaal van 61 op en zijn maatje 60. Al voor vijven werd met 168/3 de Rotterdamse 166 ao gepasseerd. Toch ging bij de man-of-the-match verkiezing de fles wijn niet naar één van de twee, maar naar Davey Verwey, die in de Schiedamse inning zes tegenstanders naar de bank dirigeerde. Als (begaafd) bowler fungeerde hij als beul voor vijf tegenstanders en voegde er een vangbal aan toe. Geen persoonlijk record. “Nee, want dat staat op zeven.” Dat had hij wellicht kunnen passeren: "Want", zegt hij, “Ik had nog twee overs tegoed, maar er werden jonge spelers ingezet. Geen probleem. Die gasten moeten ook hun kans krijgen.”

Programma

vrijdag (T20-17.30 uur): Hermes DVS-Sparta, Excelsior'20-VOC.

zaterdag: Excelsior'20-Dosti.

zondag: Hermes DVS-Quick/H.