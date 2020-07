AOV stelt vragen over Maasboulevard aan Schiedams College

Schiedam - Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) krijgt al een tijdje klachten van bewoners en omwonenden van de Maasboulevard. De overlast, het nieuwe parkeerverbod en de straatraces zijn menig bewoner een doorn in het oog. Na aanleiding van de oproep van een lezeres van het Nieuwe Stadsblad heeft het AOV besloten om schriftelijke vragen te gaan stellen over deze problemen, laat Karin de Vries (raadslid AOV Schiedam) nu weten.



Zo vraagt het AOV zich af of er met bewoners en of de eigenaar van 'de Beren' overleg geweest over het huidige parkeerbeleid? Verder wil het AOV weten wat de reden is dat er overdag een stop en parkeerverbod geldt op de Maasboulevard. En waarom is er niet voor gekozen om alleen na een bepaalde tijd dit verbod in te stellen? Het AOV stelt verder dat 'sinds de coffeeshop op de Parkweg is gesloten de overlast van drugskoeriers op meerdere plekken in Schiedam is toegenomen, zo ook aan de Maasboulevard' en 'bewoners geen aangifte durven te doen van overlastgevers'.

In gesprek

Naar aanleiding van de gesignaleerde overlast heeft het AOV aan het Schiedamse College van B&W gevraagd of men bereid is met de bewoners in gesprek te gaan om een manier te bedenken voor omwonenden om op een veilige manier aangifte te kunnen doen. Verder vraagt het AOV zich af of bij het College bekend is dat vandalen de boel op bepaalde tijden bezetten, vervuilen en er straatraces houden. Daarop aansluitend vraagt het verbond welke maatregelen er tot nu toe zijn genomen om straatraces tegen te gaan en welke maatregelen zijn genomen om overlast door drugskoeriers in heel Schiedam tegen te gaan.

Aanleiding voor de vragen was een ingezonden stuk dat lezeres Corina naar deze krant stuurde. Zij liet weten dat ouderen nu de dupe zijn van de parkeer-en stop-verboden op de Maasboulevard: 'Bestuurders, breng drempels aan, stel een geluidsverbod in, maar laat de ouderen overdag genieten van wat de Maas te bieden heeft. Laat u niet ringeloren door een stelletje raddraaiers die de boel verstieren!'