Maak kennis met de boomgaard Zwethzone

Schiedam/Regio - Op 15 augustus organiseert Natuurlijk Delfland een workshop op de boomgaard Zwethzone. Tijdens een workshop wordt er geoefend om de bomen te snoeien en kennis te maken met deze boomgaard. Voor gereedschap wordt gezorgd.



De aanleiding om deze workshop te organiseren is de vraag die de gemeente Westland aan Natuurlijk Delfland heeft gesteld: 'willen jullie deze boomgaard snoeien?' Op de boomgaard staan circa 50 appel- en perenbomen niet nog nooit gesnoeid zijn.

Dit is de achtste boomgaard die Natuurlijk Delfland in beheer heeft. Bij elke boomgaard is een vaste ploeg die met veel plezier deze onderhouden en het onderling contact is vriendschappelijk.

De voorwaarden om mee te doen is dat de deelnemers lid van Natuurlijk Delfland zijn of worden. Aan nieuwe deelnemers wordt een lidmaatschap voor dit kalenderjaar aangeboden. Elke deelnemer bepaalt na de workshop of hij of zij wil deelnemen. De coördinator van de ploeg bepaalt met de deelnemers de datums van de snoeimomenten.

Voor Natuurlijk Delfland zijn boomgaarden parels voor de biodiversiteit en plekken waar mensen hun handen uit de mooi kunnen steken om deze te versterken.

De boomgaard Zwethzone ligt in het recreatiegebied Zwethzone, dat naast de N211 ligt. Deze zone is 78 hectare groot, een groen en waterrijk gebied langs het riviertje de Zweth, dat de stadsparken van Rijswijk en recreatiegebied De Wollebrand bij Naaldwijk met elkaar verbindt. Hier hebben de gemeenten Westland, Rijswijk, Midden-Delfland en Den Haag onder leiding van Metropoolregio Rotterdam Den Haag extra groen- en waterpartijen gerealiseerd en hebben zij fiets- en wandelpaden aangelegd. De Zwethzone is een overgangsgebied tussen stad en landelijk gebied, waar het goed verblijven is.

Natuurlijk Delfland

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze activiteiten komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vormgegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Belangstellenden die 15 augustus mee willen helpen worden uitgenodigd om 14.00 uur zich te melden bij de minicamping Zwetzone, Zwetkade Noord 7, Wateringen. Opgeven is verplicht via afdelingdelfland@knnv.nl. De workshop zal tot 16.00 uur duren.

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.