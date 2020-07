Atalanta wint met grote overmacht de jaarlijkse vlindertelling

Rotterdam - De jaarlijkse tuinvlindertelling is met overmacht gewonnen door de atalanta. Van 4 tot en met 26 juli organiseerde De Vlinderstichting voor de twaalfde keer de tuinvlindertelling. In Zuid-Holland werden ruim 2000 tellingen gedaan in meer dan 700 tuinen. Al snel was duidelijk dat de atalanta het meest gezien was.

Dankzij deze telling weet De Vlinderstichting welke vlinders er in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie kunnen vlinders beter beschermd worden. Alle waarnemingen werden gemeld via www.vlindermee.nl. In Zuid-Holland werden ruim 2000 tellingen gedaan in meer dan 700 tuinen. Landelijk werden bijna 14.000 tellingen doorgegeven, in ruim 4.500 tuinen.

De landelijke nummer 1 was al heel erg snel duidelijk: de atalanta. Deze relatief grote, oranje met zwarte vlinder was behoorlijk talrijk in 2020. Hij werd in 83 procent van de tuinen waargenomen. Ook in Zuid-Holland stond deze vlinder op nummer 1. De dagpauwoog werd tweede. Het klein koolwitje werd landelijk derde.

De top 5 van Zuid-Holland was als volgt: 1. atalanta, 2. dagpauwoog, 3. klein koolwitje, 4. groot koolwitje en 5. boomblauwtje. Bekijk alle resultaten op www.vlinderstichting.nl/vlindermee/resultaten

Opvallend: in de noordelijke provincies werden veel meer vlinders geteld dan onder de rivieren. Van alle atalanta’s die geteld werden, werd maar liefst 79 procent boven de rivieren waargenomen. En voor de dagpauwoog was dat effect nog sterker: 84 procent van het totaal werd in Noord- en Midden-Nederland gezien.

“Vlinders hebben nog steeds last van de droogte van de afgelopen jaren”, vertelt een woordvoerder. In de noordelijke provincies is het een beetje koeler en viel net iets meer regen. En ondanks dat deze zomer niet zo heet is, merken we nog steeds het effect van de afgelopen twee jaar.”

Dit jaar werden er meer vlinders geteld in 2018 en 2019. Veel deelnemers hoopten dan ook op een goed vlinderjaar. “In vergelijking met de twee voorgaande jaren klopt dat ook”, zegt De Vlinderstichting. “Maar als we wat langer teruggaan en vergelijken met de periode 2009-2017, zien we helaas een daling. Vlinders gaan langzaam maar zeker achteruit. De lichte opleving van dit jaar is dan ook geen reden tot optimisme.”

De Vlinderstichting roept iedereen dan ook op om in de tuin iets te doen voor vlinders. Plant nectarplanten voor vlinders en voedselplanten voor rupsen.