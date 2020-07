Bart Bos schrikt (én valt in slaap) van Rotterdamse kudde schapen...

Rotterdam - Regelmatig krijgen we ingezonden foto's en stukken van Bart Bart. Bart is géén Rotterdammer, hij woont in Schiedam, maar komt wel vaak de stadsgrens over om van de stad te genieten. Alleen schrikt Bart nogal eens van wat hij aantreft. Schapen in de grote stad? Dat had Bart niet verwacht...

Schokkende verrassing

'Kom ik vanuit Rotterdam over de Horvathweg, het metroviaduct passerende, sta ik ineens oog in oog met een kudde schapen op de dijk bij de Buislaan. Dit was het laatste wat ik verwachtte op mijn pad, maar na een rondje googelen blijkbaar heel gewoon in Rotterdam. De schapen hebben de functie om de natuur naar de stad te brengen en worden ingezet voor ecologisch beheer van het groen, oftewel als natuurlijke grasmaaiers om gras in de bermen langs de snelwegen en in parken kort te houden waar motorische grasmaaiers moeilijk kunnen komen. En gezien de wollige beestjes door te woelen in het hoge gras zaden verplaatsen doordat deze in hun vacht blijven hangen verspreiden zij op deze wijze bloemen en kruiden door Rotterdamse groenstroken. Heb een poging ondernomen om de kudde te tellen, maar dat bleek slaapverwekkend, gelukkig schudde het schrikdraad om de kudde op zijn plek te houden me weer snel wakker. Tip voor de boer: iets meer en grotere waarschuwingsborden!'