nieuwe line up van concerten op zomerterras in de kuip

Rotterdam - Dennis van Aarssen en John Williams vervangen de eerder gecancelde concerten van Jeroen van der Boom, Glennis Grace en Xander de Buisonjé tijdens de concertreeks LIVE! @De Kuip op het Zomerterras van Stadion Feijenoord.

Van maandag 17 tot en met donderdag 26 augustus vindt op het Zomerterras in De Kuip een reeks intieme zomerconcerten plaats onder de naam ‘LIVE! @De Kuip’. Bezoekers kunnen, onder het genot van een hapje en drankje, genieten van live optredens. Al eerder werden Alain Clark, John West, Og3ne, Rolf Sanchez en Samantha Steenwijk aangekondigd. Vrijdag werd bekend gemaakt dat ook Dennis van Aarssen en John Williams naar De Kuip zullen komen.

Na reacties over een 'te hoog Amsterdams gehalte' van de line up werd eerder besloten de optredens van Jeroen van der Boom, Glennis Grace en Xander de Buisonjé af te blazen. Nu zijn er dus vervangers geprogrammeerd.

Dennis van Aarssen kennen we als de winnaar van The Voice Of Holland 2019. Onder begeleiding van zijn band speelt hij hits van onder meer Frank Sinatra, Michael Bublé en Jamie Cullum maar ook nieuwe songs uit zijn eigen repertoire. De populaire televisiepresentator John Williams neemt je tijdens R&B Oldskool Hits mee op reis vol anekdotes, herinneringen en R&B hits van jaren 80, 90 & 00.

Een kaartje inclusief hapjes kost 75 euro, als je er ook bij wilt dineren, betaal je 97,50 euro. De optredens zij steeds om 16.00 uur en 20.00 uur

Kijk voor meer informatie en ticketverkoop op Ticketpoint.nl