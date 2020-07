Bijzondere editie Pleinbioscoop Rotterdam op de Hofbogen

Rotterdam - Er wordt er hard gewerkt aan een bijzondere, coronaproof, editie van de Pleinbioscoop, op een speciale locatie. Hierover binnenkort meer nieuws. Voordat het zover is, organiseert de Pleinbioscoop twee try-outs in het Luchtpark op de Hofbogen. Vrijdag 31 juli is Mi vida te zien, zaterdag 1 augustus kun je in de open lucht op groot scherm naar Parasite kijken. Morgen (maandag 27 juli) start om 12.00 uur de voorverkoop.

Vrijdag 31 juli kun je vanaf 21.15 uur kijken naar Mi vida. Als de Schiedamse Lou tijdens een bezoekje aan Cádiz haar dromen steeds serieuzer begint te nemen en een kapsalon in Spanje wil beginnen, komen Lou’s kinderen in opstand.

Een dag later wordt Parasite vertoond. De arme werkloze Ki-taek en zijn gezin raken bijzonder gefascineerd door de rijke familie Park en zien mogelijkheden om van hun luxueuze bestaan te profiteren.

De kaartverkoop voor Pleinbioscoop meets Hofbogen start maandag 27 juli om 12.00 uur. Een kaartje kost 12,00 euro. De tickets zijn inclusief een stoel (die uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar staan) en koptelefoon. Je kunt in de voorverkoop ook meteen je hapjes en drankjes bestellen.

