'Een wel heel vreemde sprinkhaan...'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Wilma van Holten maakte een prachtfoto van een bijzondere sprinkhaan.



'Een roze sprinkhaan, ik had er wel eens over gehoord, maar nu kwam ik er zelf één tegen. Het is een krasser met een kleurafwijking, ook wel erythrisme genoemd. Oorzaak van deze kleur is een genetische afwijking, of anders gezegd het ontbreken van groene of bruine huid pigment is hier aan de orde.'