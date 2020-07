help blijdorp overleven

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Gert Rijnberk doet een oproep aan alle Schiedammers en de gemeente.



'Net over de grens van Schiedam naar Rotterdam ligt die prachtige Diergaarde Blijdorp. Als klein kind ging ik als Schiedammer er al met mijn ouders naar toe. Later gingen wij met onze kinderen vanuit Capelle a/d IJssel naar de dierentuin. En nu gaan we weer vanuit Schiedam met onze kleindochter naar Blijdorp. En zo zijn vele Schiedammers met ons regelmatig naar de dierentuin geweest.

En wat voor een dierentuin. Al jarenlang een instituut om trots op te zijn, ook als Schiedammer. Heel mooie resultaten met hun fokprogramma’s, voortdurende aanpassingen en verbeteringen aan de dierenverblijven, grote aandacht voor educatie. En dan ook nog eens een prachtige tuin, waarvoor nog onlangs een erkenning is verkregen.

Dan blijven we toch zeker niet langs de lijn toekijken hoe dit jarenlang opgebouwde instituut door de corona-perikelen te gronde gaat. Laten we nu eens met elkaar iets terug doen voor het jarenlange plezier dat iedereen aan Blijdorp heeft beleefd. Steun de Stichting Rotterdamse Diergaarde Blijdorp met uw gift.

En dan kan de gemeente Schiedam niet achterblijven. De Diergaarde, zoals net al geschreven net over de grens, is niet alleen de verantwoordelijkheid van Rotterdam. Door de jaren heen hebben talloze Schiedammers genoten van deze dierentuin net om de hoek. Laat de gemeente Schiedam dan ook hun verantwoordelijkheid nemen.

En ik besef dat door de corona-aanpassingen de gemeentefinanciën er niet beter op zijn geworden. Maar ik vind dit doel zo belangrijk, dat er wat mij betreft gerust een gulle gift uit het Eneco-potje kan worden gedaan. Zullen we zeggen één miljoen euro.'

(Gert Rijnberk)