Rotterdamse boa’s in Schiedam Centrum

Schiedam - Nu de vertrouwde ogen en oren van ons centrum, de boa's, door meerdere besmettingen in hun team tijdelijk niet op pad mogen, pakken we als ondernemers zelf deze taak op, vertelt Kitty Buijtendijk Centrummanager. Ze refereert daarmee aan het bericht dat medewerkers van Toezicht en Handhaving positief zijn getest op corona.



Ondernemers pakken dit niet alleen op natuurlijk, samen met politie en Irado zorgen we ervoor dat onze binnenstad schoon, heel en veilig blijft. Door met elkaar alert te zijn, voorkomen we ongeregeldheden en vervuiling, vult voorzitter Maurice Haverkamp aan.

De twee hebben meteen nadat deze week het bericht dat 'hun' boa's voorlopig geen deel meer uitmaken van het straatbeeld, een oproep gedaan onder de ondernemers. Daarin hebben ze gevraagd of iedereen die iets opvalt, dit wil zelf wil aanpakken of doorgeven. Buijtendijk: "We hebben speciaal voor deze situatie de handen ineen geslagen en afgesproken dat wij als ondernemers de politie en Irado op weg helpen. De ondernemers hebben zo een directe lijn met de diensten en met ons, het Centrummanagement."

Assistentie uit Rotterdam

In het bericht werd ook aangekondigd, dat op regionaal niveau afspraken zijn gemaakt over ondersteuning op het gebied van handhaving. De handhavers uit Rotterdam, die vrijdagmiddag door Schiedam wandelden, werden door de Schiedammers in verschillende wijken vriendelijk ontvangen.

Samen staan we sterk

Deze tijd heeft al veel gevraagd van de ondernemers. Haverkamp: "Het is vooraf niet te bedenken wat ons verder nog te wachten staat. Eén ding hebben we van de afgelopen periode wel geleerd: we zijn veerkrachtig en helpen elkaar, samen staan we sterk! Schiedam Centrum is een hechte club die ook deze uitdaging aan kan."

'Als Schiedam Centrum wensen we onze boa's sterkte in deze bijzondere periode, waarin zij zelfs vakanties hebben moeten cancelen. We hopen hen snel in goede gezondheid terug te zien!'