Symbolische aftrap ‘aardgasvrij-ready’ Groenoord VIDEO

Schiedam - Op 15 juli gaf Woonplus Schiedam samen met de Provincie Zuid-Holland de symbolische aftrap voor het 'aardgasvrij-ready maken' van huurwoningen in de wijk Groenoord. De komende tien jaar voorziet Woonplus in deze wijk ruim tweeduizend huurwoningen van een nieuwe verwarmingsinstallatie. Voor de aanpak ondertekende Woonplus een samenwerkingsovereenkomst met het consortium 'WijKompleet'. Tegelijkertijd werd gevierd dat Provincie Zuid-Holland en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling hiervoor een subsidie beschikbaar stelden van ruim 3,6 miljoen euro. Vandaag verscheen een filmpje waarin de betrokkenen partijen hun reactie geven (zie hieronder).



De start van het aardgasvrij-ready maken van woningen in Groenoord is een belangrijke stap in de energietransitie van de wijk. Gemeente Schiedam, Provincie Zuid-Holland en Woonplus sloten in 2017 samen met diverse andere partijen een ‘green deal’ met als doel de wijk Groenoord voor 2030 aardgasvrij te maken. Uit onderzoek naar de alternatieven voor aardgas, bleek het aansluiten op een warmtenet de oplossing met de laagste maatschappelijke kosten. Een belangrijk gegeven, gezien de maatschappelijke roep om een aanzienlijke CO2-reductie de komende jaren en een ‘betaalbare energietransitie’.

Woonplus is blij de eerste concrete stappen in Schiedam te kunnen zetten in de gezamenlijke wijkaanpak.Wijkaanpak met WijKompleet Woonplus heeft vervolgens een uitvraag onder marktpartijen uitgezet; het aardgasvrij-ready maken van de tweeduizend huurwoningen. Daarbij behoort ook het meenemen van de VvE’s en particuliere eigenaren. Een rol in de wijkaanpak, het benutten van koppelkansen, communicatie en bewonersparticipatie, is onderdeel van de opdracht. Woonplus en gemeente Schiedam selecteerden een partij die deze verschillende expertises in huis heeft; het consortium WijKompleet. Dit consortium bestaat uit Hemubo, De Warmte TransitieMakers, groenoverleven.nu en U-build. WijKompleet gaat na de zomer aan de slag met de eerste bewonersgesprekken.

Het uiteindelijke doel van ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’ is een aardgasvrije wijk, betaalbaar en haalbaar voor alle inwoners. Met de subsidie wordt de eerste fase van het project mogelijk gemaakt.Het wooncomfort van de woningen verbetert en de aanpak is voor de huurders ‘woonlasten-neutraal’.Bovendien wordt het hiermee mogelijk om op termijn een grote CO2-besparing te realiseren als aangesloten wordt op een warmtenet. Een aanpak op deze schaal, met zo’n vijfduizend woningen, is uniek in Nederland. Met de gezamenlijke aftrap op het Jacques Urlusplein onderstreepten gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid Holland, commercieel directeur Hans Prop van Breijer Bouw en Installatie en directeur-bestuurder Emile Klep van Woonplus het unieke karakter van het project. Breijer maakt de eerste drie flats in Groenoord ‘aardgasvrij-ready’, waarna WijKompleet het stokje overneemt voor de aanpak van de overige complexen.