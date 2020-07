OnderWaterWereld, Expeditie Natuurbrug en Weerspiegeling voor brugwachtershuisjes Schiedam

Schiedam - Drie brugwachtershuisjes krijgen deze zomer nog een creatieve invulling. Sinds deze week is het brugwachtershuisje bij de Oranjebrug al ingericht door waterschapsecoloog Ernst Raaphorst. Voor de andere twee huisjes bij de Ooievaarsbrug en de Hoofdbrug zijn ook geschikte plannen gevonden.



“Met de invulling van de brugwachtershuisjes pakken we de leefbaarheid en uitstraling van de eenzame brugwachtershuisjes aan. Na onze oproep om op een duurzame en aantrekkelijke manier invulling te geven aan de brugwachtershuisjes waren we positief verrast door de grote animo. De mooie creatieve projecten maken straks onze stad weer een stukje aantrekkelijker en levendiger”, aldus Duncan Ruseler, wethouder Cultuur en Monumenten van de gemeente Schiedam.

Ook projectleider Lotti Hesper van Stichting Brugwachtershuisjes was erg te spreken over de hoeveelheid en kwaliteit van de 29 ingediende plannen. “Hieruit hebben we met een selectiecommissie met een afvaardiging van gemeente, Stichting Mooi Werk en een cultureel ondernemer drie mooie plannen kunnen kiezen. “Wij hebben de overtuiging dat dit een positief effect geeft voor de wijk.”

Ernsts OnderWaterWereld

Waterschapsecoloog Ernst Raaphorst: “Als je nu langs het brugwachtershuisje van de Oranjebrug loopt, krijgt je inzicht in de waternatuur die zich in de havens van Schiedam afspeelt. De onderwaterwereld is een prachtige plek, maar is ook verborgen en geheimzinnig en daarom misschien een beetje onderschat. Met Ernsts OnderWaterWereld haal ik via een videoscherm en bijpassende aankleding de onderwaterwereld van Schiedam naar boven, zodat iedereen zich daarover kan verwonderen”, zegt hij trots.

Expeditie Natuurbrug

Expeditie Natuurbrug komt in en rondom het brugwachtershuisje van de Ooievaarsbrug. Fotograaf Dagmar Haggenburg vertelt met haar serie ‘Weeds’, oftewel onkruid, hoe mooi de natuur kan zijn die wij doorgaans als ongewenst bestempelen. “Ik wil het huisje gebruiken om mensen met een andere blik naar de levende wezens om hen heen te laten kijken. Ook wil ik mensen uitnodigen zelf naar levende wezens in Schiedam op zoek te gaan. De bedoeling is dat deze vondsten ook weer een plekje krijgen in het brugwachtershuisje.” Bovendien wil ze door meer beplanting een bijdrage leveren aan een groenere stad en hoopt ze anderen hiermee te inspireren.

Weerspiegeling: verleden, heden en toekomst

‘Weerspiegeling: verleden, heden en toekomst’ komt in het brugwachtershuisje van de Hoofdbrug. Ontwerpers Kymia Kazemi & Huibert Groenendijk wonen vlak naast de Hoofdbrug. “Wij zochten naar een verrassend effect met behoud van alles wat zich in de omgeving afspeelt. Daarom maken wij het brugwachtershuisje spiegelend, waardoor het transparant lijkt en je het idee krijgt dat je door het huisje heen kan kijken.”

Stichting Brugwachtershuisjes

Stichting Brugwachtershuisjes heeft als doel om leegstaande brugwachtershuisjes een nieuwe bestemming te geven. Brugwachtershuisjes zijn vaak zorgvuldig ontworpen huisjes op markante plekken in een stedelijke of landelijke omgeving. Nederland is met zo’n 1.000 brugwachtershuisjes waarschijnlijk het land met de meeste brugwachtershuisjes in de wereld.

Bijna 10% van dit typisch cultureel erfgoed wordt nu hergebruikt. De stichting heeft de overtuiging dat een positieve beleving van deze huisjes het beste wordt gewaarborgd door deze een nieuwe functie te geven.

Stichting Brugwachtershuisjes initieert en stimuleert dit hergebruik met een kenniscentrum, projecten en beheer. Denk aan expertmeetings, onderzoeksopdrachten, adviesdiensten, culturele programma's, herbestemmingsprojecten en het verbinden van eigenaren en gebruikers.