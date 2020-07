Fonds steunt tientallen vakantieactie-projecten

Schiedam - Via de Vakantieactie 2020 van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn tientallen aanvragen ontvangen van stichtingen en verenigingen die activiteiten willen organiseren voor kinderen tijdens de zomervakantie. De komende periode is er in de regio van alles te beleven voor de jeugd.



Geplande vakanties en familiebezoekjes naar het buitenland konden dit jaar veelal niet doorgaan waardoor er meer kinderen thuis zouden blijven. Daarnaast zijn er ook kinderen die wegens andere omstandigheden niet op vakantie konden. Juist voor al deze kinderen wilde het Fonds dit jaar iets extra’s doen en bedacht de Vakantieactie 2020.

Stichtingen en verenigingen konden per project max. € 3.000,= aanvragen bij het Fonds. Inmiddels zijn de aanvragen beoordeeld en is iedereen druk bezig met de voorbereiding of zelfs al de uitvoering van het project. Op de website van het Fonds staat een overzicht van alle activiteiten die de komende tijd worden georganiseerd: https://fondssv.nl/nieuws.