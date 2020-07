plantenschuit ligt nu in noord video

Schiedam - De Bloemenschuit lag sinds 1932 in de Nieuwe Haven maar moest op aandringen van de gemeente verhuizen. En eigenaar Martijn had het de laatste jaren al zo zwaar. Hij zag de schuit diverse keren zinken, vorig jaar november nog. Nu heeft hij een doorstart gemaakt in Noord. Schiedam JW TV zocht 'm op en nam de stand van zaken op. Hieronder vind je een linkje naar het interview op YouTube.



'Jarenlang lag de Bloemenschuit aan de Nieuwe Haven. Vorig jaar echter ging het mis. De boot zonk en geld voor een nieuwe schuit had hovenier Martijn van Halen niet. Het kwam de gemeente Schiedam wel goed uit. Men wilde de oliebollenkraam en de plantenschuit daar weg hebben. Die locatie zou te gevaarlijk zijn. Martijn staat nu in Schiedam-Noord.'





