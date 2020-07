'Oudste monument van Schiedam in verdomhoekje'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos richt dit keer z'n camera op een icoon van Schiedam.





'Blijft zonde dat het belangrijkste en oudste monument van Schiedam is 'weggestopt' in een verdomhoekje achter het Stadserf, alsof we ons schamen voor onze geschiedenis. Gelukkig is Vrouwe Aleida ter compensatie in de bloemetjes gezet.'