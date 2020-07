Taco Mundo opent 29e vestiging op Stationsplein

Schiedam - Na de succesvolle opening in Spijkenisse-Hoogvliet eerder dit jaar kunnen de inwoners van Schiedam nu ook gaan genieten van Mexicaanse gerechten. Vanaf 29 juli zal de winkel in Schiedam de deuren openen voor afhaal en bezorging. Het bezorggebied wordt geleidelijk uitgebreid.



Taco Mundo is dé landelijke bezorgketen voor Mexicaanse gerechten. Deze Nederlandse franchiseformule is kenmerkend door haar ruime assortiment van authentiek Mexicaanse gerechten met een verrassende draai, zoals taco’s en burrito’s, aangevuld met verse salsa’s, waarvan guacamole natuurlijk de bekendste is. Een eigen creatie is de verrassende Hamburrito, die het midden houdt tussen een hamburger en een burrito.

Franchisenemer Farzan Sarwari kijkt uit naar de aanstaande opening: “Het is de afgelopen maanden hard werken geweest om alles rond te krijgen. Maar het Stationsplein is een toplocatie en dat maakt het de moeite waard! Ik kijk ernaar uit Schiedam te verrassen met verse, Mexicaanse gerechten.”

Taco Mundo-oprichter Tom Filippini vult aan: “Met deze afhaallocatie kunnen nu ook Schiedammers kennis maken met Taco Mundo. Met de gedrevenheid van ondernemer Farzan als ook de locatie zelf is de weg geplaveid voor een nieuw succesverhaal in onze formule.”

Taco Mundo, Stationsplein 7, Schiedam

www.TacoMundo.com