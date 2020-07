Wiltonhaven, eeuwige looptijd

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Ilona van Hagen deelde deze mooie foto's en schreef er voor de gelegenheid ook nog es een gedichtje bij:



De Wiltonhaven,

Rond 1923 werd je gegraven.

De geschiedenis die ik nu van opa erf,

Gaat over scheepsbouw op het werf.

Gusto en Wilton met veel werkgelegenheid,

Dé groei van de stad met een eeuwige looptijd!