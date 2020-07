Rare start voor dominee Janneke Dekker-de Groot in lege kerk

Schiedam - Ze is al vier maanden dominee van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Schiedam, maar ze moet nog bevestigd worden. Dat zou op zondag 5 april al gebeurd zijn, als de coronacrisis er niet tussen was gekomen. Ineens mochten er geen kerkdiensten mee plaatsvinden. “Zo was het wel moeilijk om met de leden van mijn nieuwe gemeente kennis te maken,” zegt Janneke Dekker-de Groot. “Huisbezoek kon ook niet plaatsvinden. Alles gebeurde digitaal. Ik ging voor in een nagenoeg lege kerk, wetend dat de gemeenteleden thuis naar de dienst konden luisteren via internet en de kerktelefoon. Vergaderen ging digitaal, de kennismakingsgesprekken gingen ook digitaal. Dat is best een merkwaardige start. Gelukkig waren de reacties positief.”



(Kor Kegel)

Ds. Janneke Dekker zal, nu de coronamaatregelen versoepeld zijn en er weer kerkdiensten kunnen worden gehouden, bevestigd worden op zondag 6 september, een half jaar nadat ze aantrad. Bijzonder is dat ze in het ambt wordt bevestigd door haar vader, Kees de Groot, die eveneens predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerk is, in Nunspeet. Hij zal de bevestigingsdienst in de kerk aan de Westvest 30 leiden.

Eind februari verhuisden Janneke en haar man Pieter Dirk naar Schiedam-West. Ze kwamen uit Apeldoorn, waar ze acht jaar theologie gestudeerd had en twee jaar predikant in opleiding was geweest; ze was er ook een half jaar docent klassieke talen. Janneke is in 1988 geboren in Wijk bij Duurstede. Door het ambt van haar vader, die telkens ergens anders beroepen werd, woonde ze in Steenwijk, Lelystad, Zeewolde en Nijmegen.

In Schiedam is ze als dominee begonnen bij een tamelijk vitale gemeente, 323 zielen tellend, van wie 227 belijdend en 96 alleen gedoopt. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kan ze weer één op één kennismakingsgesprekken voeren met haar gemeenteleden. Enkele tientallen heeft ze al veel beter leren kennen.

Samen

Een kleine drie jaar had de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de West zonder predikant gezeten, na het emeritaat van Piet Krol. In de advertentie voor zijn opvolging sprak het Janneke zeer aan hoe realistisch ze getoonzet was: “We doen het samen, je kunt het niet alleen.” En er was behoefte aan een predikant die voor het pastoraat minstens zo veel passie kon opbrengen als voor de wekelijkse preken. “Het pastoraat staat me zeer nabij,” zegt ze. “De mensen thuis bemoedigen, een hart onder de riem steken, dat is toch vooral ook waarom ik dominee wil zijn.”

Klik

Toch reflecteerde ze pas twee dagen voor de deadline op de advertentie. “Willen ze wel een vrouwelijke predikant?” vroeg ze zich af. Het gaf de doorslag dat er in de advertentie niets over werd gezegd. In het gesprek met de sollicitatiecommissie was er een klik.

De commissie vond daarvoor al dat het ambt ook open moest staan voor vrouwen. De 31-jarige Janneke Dekker kwam energiek en bevlogen over. Dat ze vasthoudt aan het Woord van God en de Bijbel voor haar centraal staat, in combinatie met haar interesse in pude en nieuwe liederen, dat was interessant. Zoals een broeder tegen haar zei: “Je bent een oude dominee in een nieuw jasje.” "Traditioneel en modern, dat is inderdaad zoals ik erin sta”, zegt ze.

Intussen is de kerkgemeente aardig aan het inspelen op de anderhalve meter-samenleving en ervaart ds. Dekker een hartelijk welkom. “We kregen en krijgen lieve post en de contacten zijn uitermate plezierig.” Schiedam leert ze beter kennen door de zaterdagse wandelingen.

Online

En ze kijkt om zich heen: “Natuurlijk is ook iedereen welkom om online een kijkje in onze kerk te nemen en bijvoorbeeld de diensten te volgen. Maar zeker ook om gewoon een kijkje in de kerk te nemen.” Het plan is er om de kerk aan de Westvest 30 eenmaal per week open te stellen voor belangstellenden. Het kan gelovigen trekken die het op zondag te druk vinden, maar wel behoefte hebben om in een kerksfeer te verblijven.

Het kan ook een functie hebben voor jongeren die vergeten zijn hoe een kerk er van binnen uitziet. “Er zijn mensen die behoefte hebben aan de serene rust die in een kerkgebouw heerst,” zegt ds. Dekker. “Gewoon een plek om rustig te zitten, of met elkaar te praten, of te bidden, dat kan mensen goed doen.”