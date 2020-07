Honderdtachtig jaar onderwijs-ervaring weg in Schiedam

Schiedam - Met een daverend afscheidsfeest namen vijf leerkrachten van de basisschool de Violier afscheid van het onderwijs. De toekomstige pensionado's verlieten de school gezamenlijk met bijna 180 jaar onderwijservaring. Reden genoeg voor Primo-directeur Peter Jonkers om de afscheidnemende leerkrachten Marianne Hanswijk, Janna Spek, Rob van Duppen, Sylvia Smit en Betty van Dam even in het zonnetje te zetten.



(Peter Spek)

"Wij zullen die ervaring in Schiedam gaan missen", aldus Peter Jonkers, die het een verdienste vond dat het team onder leiding van Betty van Dam de school aan de rand van het Sveapark uit een moeilijke periode heeft gehaald.

"De school staat weer als een huis en is klaar voor het onderwijs voor de toekomst en daar ben ik trots op." Of dat onderwijs fysiek op school zal zijn of digitaal thuis, laat Peter Jonkers over aan de leerkrachten en ouders. "De school heeft in de coronatijd laten zien snel te kunnen schakelen en het digitale onderwijs met succes heeft kunnen invoeren." Marianne Hanswijk was de leerkracht met de meeste dienstjaren. "Na 42 jaar ga ik stoppen en dat zal best vreemd zijn. Heel veel jaren heb ik voor groep drie gestaan en het was een feest als de leerlingen het lezen onder de knie kregen."

Loopbaan

Janna Spek begon haar loopbaan in Vlaardingen en eindigt na bijna 40 jaar in Schiedam. "Jammer dat door de coronacrisis er geen eindpresentatie kon plaatsvinden van Pallas Athena Groep, de leerlingen uit de plusklas, jammer, maar het is niet anders." Rob van Duppen verlaat na 20 jaar werken zijn schooltje, zoals hij de Violier noemde en wil in zijn aanstaande pensioentijd een oude hobby, fotografie oppikken. "Maar ik begin mijn pensioenperiode met het volgen van een cursus kunstgeschiedenis."

Afscheidsfeest

Sylvia Smit merkte op: "Inmiddels sta ik al zolang voor de klas dat ik de kinderen van de kinderen van toen in de klas kreeg en vader en moeders als opa's en oma's terugzag." Tenslotte was het directeur Betty van Dam. "Ik ben met heel plezier 4 jaar directeur van de Violier geweest en ik zal de leerlingen en mijn collega"s verschrikkelijk gaan missen." Het afscheidsfeest werd compleet gemaakt met een optreden van de Vlaardingse nachtburgemeester Leo IJdo en Anne Kuipers, circusdirecteur van Hannesenco, die de pensionado's uitzwaaiden.