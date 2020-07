Mirjam Boomert verwerkt emotionele periode in bijzondere expositie

Schiedam - Textiel is in zijn plooibaarheid en vouwbaarheid een emotievriendelijke stof, om het maar eens zo te noemen. Mirjam Boomert maakte een textiele installatie waarin ze reflecteert op de emotionele periode die ze doormaakte na een zware breuk in haar leven.



(Kor Kegel)

Het leidt tot een solo-expositie bij Stichting KunstWerkt Schiedam, die zaterdag om 13.00 uur opent. Ze laat na eerdere tentoonstellingen zien dat textiel steeds belangrijker wordt in haar werk als kunstenaar.Textiel kun je keihard opstijven, je kunt jezelf erin oprollen. Je kunt het knippen en de stukken aan elkaar naaien en knopen. Doe dat met verf, klei of steen maar eens! Natuurlijk kan een begenadigd kunstenaar zijn gevoelens uitdrukken in koele materialen die dan diepe hartstocht kunnen opwekken. Maar Mirjam Boomert vond textiele stoffen op haar weg, toen ze een artistieke vorm zocht voor het diepe dal waardoorheen ze gegaan was.

Ruim vier jaar geleden werd ze met haar eigen grenzen geconfronteerd. Ze had jarenlang een sociaal masker gedragen, staat in de uitleg van KunstWerkt. Dat begon zijn tol te eisen en haar ware identiteit aan te tasten. Het klinkt alsof ze zich veel te lang netjes gedragen had naar andermans conventies en zichzelf wegdrukte. “Een mentale breuk was onvermijdelijk. De impact op haar leven was groot en er volgde een lange periode waarin inspiratie en creëren niet meer vanzelfsprekend waren.”

Vorig jaar stopte ze met een medicatietraject en ontstond de behoefte om terug te kijken op die ingrijpende periode. Mirjam Boomert verkende haar mogelijkheden, angsten en kwetsbaarheden. Dat resulteerde in de textiele installatie die de titel Im-pulse kreeg. Uiteraard een impuls tot doorgaan en vernieuwing, maar met het pulserende erin van de harteklop. Het ‘im’ slaat op het innerlijk. Het leven moet na zo veel pijn en tragiek toch van binnen weer helemaal kloppend worden.

De opening is zaterdag aan de Boterstraat 81 bij Ruimte in Beweging, waar KunstWerkt is gehuisvest. Bezoekers krijgen een inkijkje in Mirjams hoofd met filmbeelden, muziek en poëzie. Wat er die middag in de danszaal erachter te zien is, is eenmalig en niet in de expositieruimte te zien, laat Mirjam als laatste nieuws weten.Vanwege het coronavirus kunnen bij de opening per half uur maximaal tien bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Kaartjes worden vooraf verkocht à twee euro, een consumptie inbegrepen.





Info over kaarten via stichtingkunstwerkt.nl.