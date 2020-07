Column - Mijn houdbaarheidsdatum

Schiedam - Joke Ballijns kijkt elke dag rond in Schiedam en schrijft daar om de week een column over in onze krant. Deze week gaat ze in op de 'houdbaarheidsdatum' van ouderen en zaken waar die bevolkingsgroep tegen aan loopt.



'Het grote nadeel van ouder worden in deze (corona)tijd is, dat er volgens mij iets teveel wordt gekeken naar de leeftijd. Dacht ik toch echt dat ik tot de babyboomers behoorde, blijk ik op de grens van 'de Stille generatie' en de babyboomer te vallen.

De stille generatie heeft de armoede van de oorlog meegemaakt en is dankbaar voor alle materiële welvaart die hen ten deel is gevallen, daardoor is deze generatie gezagsgetrouw. De babyboomers zijn geboren tussen 1945-1955 die eigenlijk alleen maar welvaartsstijging hebben meegemaakt en zij konden zich richten op zelfontplooiing en vrije moraal.

Maar beide generaties hebben aan de wieg gestaan om dit land op te bouwen zodat deze generatie kan/kon genieten van alle welvaart. Hoe kom ik er dan op dat mijn houdbaarheidsdatum voorbij is.

Dat begint al bij de gezondheidszorg. Bevolkingsonderzoeken? Tot maximaal 75 jaar ben je welkom, coronavirus en IC bedden? Ook daar gaat de leeftijd meetellen. Vakanties? In het hoogseizoen ben je niet welkom op de campings en stranden in Zuid-Frankrijk en zorg je voor onnodige files op de Franse wegen, want wij, de senioren, horen gewoon thuis te blijven en als we weg willen dan maar in het naseizoen.

Al jaren kijk ik rond in Schiedam waar ik eventueel zou willen wonen als ik wat ouder ben en hulp nodig heb. Tenslotte hou ik zomaar een ruime eengezinswoning bezet. Valt mijn oog op Frankeland en de Havenbogen, lijkt mij leuk zorg dichtbij en een zwembad binnenshuis, maar wat mis ik daar?

Om te beginnen het OV, bank of een pinautomaat. Navraag bij een vriendin die in de Havenbogen woont, leert me wat haar ervaringen zijn. Helaas, die worden met de dag slechter. Tot half juli kon men bij de administratie een geldopname doen van maximaal 100,-, maar dat is afgeschaft omdat de bank (u weet wel de ING en de ABN-AMRO die wij met ons belastinggeld behoed hebben voor omvallen) daar zoveel geld voor rekent dat het niet rendabel is en moet zij voor contant geld helemaal naar het centrum.

Diezelfde banken gooien zomaar een kwart van hun filialen dicht en daar zit je dan als oudere. Gelukkig kan ik nog pinnen hier in de buurt, maar ook daar zijn de automaten steeds leeg. Zo jammer dat wij, de ouderen niet meer gaan protesteren op het Malieveld. Zou trouwens wel een leuk gezicht zijn, al die rollators en scootmobiels in opstand. Maar nee, de stille generatie wacht gelaten af of er naar hun bezwaren wordt geluisterd, helaas denk ik niet dat de banken dit zullen doen.'

