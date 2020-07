Parkeersores Vlaardingerdijk zorgen voor ergernis en prenten

De Vlaardingerdijk: twee rijbanen met aan beide zijden een lint geparkeerde voertuigen. Na vijven is er geen plekje vrij. (foto: DPG/gsv) (Foto: )

Schiedam - “Voor de zoveelste keer was er weer eens geen parkeerplek”, mopperde Henny Steenlage recent in een mail aan het Nieuwe Stadsblad. Steen des aanstoots is het tekort aan parkeermogelijkheden op de Vlaardingerdijk. “Als ik mijn auto een keertje verkeerd neerzet, wordt er prompt een bon uitgedeeld. Maar als ik de gemeente bel, omdat grote bedrijfsbussen een plek, soms vanwege de grootte zelfs twee, bezet houden, gebeurt er niks.”



Langzamerhand lijkt de Vlaardingerdijk als overloop te fungeren voor het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen in de wijk en voor automobilisten, die het centrum bezoeken en een hekel hebben aan parkeermeters. "En daar zijn wij, de bewoners, dan de dupe van", gruwelt Steenhage. En hij heeft gelijk, Zeker wie na vijf uur arriveert is de klos en moet heel wat rondjes maken om ergens zijn mobiel legaal kwijt te raken.

Andere prioriteiten

Wie dat geduld niet heeft, gaat dubbel staan, wacht dan totdat er iemand wegrijdt of creëert voor zichzelf een plaatsje op de stoep. "En Handhaving maakt zich er niet druk om. Die spreken wij wel aan, maar zegt andere prioriteiten te hebben."

Steenlage heeft begrepen, dat de gemeente de Vlaardingerdijk op de schop gaat nemen en gaat herinrichten. “Als ze dat maar niet doen zoals op het Fabriplein hierachter. Ze hebben het na de nieuwbouw vergroend en dat is ten koste gegaan van het aantal parkeerplaatsen. Die mensen zoeken nu dus elders een plaats. En zoals je mag verwachten komen ze dan nogal eens bij ons op de dijk terecht. Stel dat de gemeente hier ook gaat vergroenen, terwijl er beneden aan de dijk nota bene groen in overvloed is, dan gaan wij ook ruimte inleveren en worden de problemen nog groter dan ze al zijn."

Maar hij blijkt geen notoire klager. Niet alleen steekt hij het vingertje op over de situatie op de zeker een halve kilometer lange Vlaardingerdijk, hij komt ook met ideeën. "Wat te denken van insteekhavens. Daar is dankzij de brede stoep voldoende ruimte voor en creëer je bijna dubbel zoveel parkeerplaatsen."

Betaald parkeren

Zelfs lanceert hij het idee om betaald parkeren te introduceren. Zoals de gemeente ook in het gebied tussen het centrum en de grens met Rotterdam gedaan heeft. "Waarom niet? Dan heeft het voor centrumbezoekers geen zin meer om de wijk in te vluchten. Als er dan voor de bewoners parkeervergunningen komen kunnen wij na het werk met een gerust hart huiswaarts gaan."