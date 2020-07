Susan schildert dolgraag 'heupjes'

Schiedam - Sinds Susan Ruiter voor het eerst haar kleurrijke, vrolijke én ronde vrouwen exposeerde in de vroegere Schiedamse galerie Art Tipico - tegenwoordig Art Gallery Voûte - laten regelmatig Schiedamse vrouwen hun persoonlijke schilderij door haar maken. "Ik schilder het allerliefst ronde vormen. Rondingen en heupjes, mét humor. Heerlijk!"



(Els Neijts)

Susan zet 'haar' vrouwen-in-opdracht vaak 'een tikje' voller op het doek dan ze zijn. Iets minder mag desnoods, áls het maar rond blijft. Ze hoort er geen vrouw over klagen en hun partners ook niet. Zelfs de door haar geportretteerde huisdieren schikken zich gevleid in de rol die Susan ze toebedeelt. Haar schilderijen krijgen vaak een prominente plek boven de bank. "Mannen durven ook steeds meer en voor wie dat wil maak ik een familieportret. Daarin verwerk ik de karaktereigenschappen of familietrekjes die ik tijdens een huisbezoek opvang. Of ik verstop er een (nog) prille zwangerschap in. Meestal is dat een schot in de roos, maar gaandeweg de rit meekijken en -beslissen mag natuurlijk. Het is jouw schilderij!"

Cats and dogs

Door de jaren heen breidden Susans contacten zich uit, en sloot ze zich aan bij de businessclub van gedreven onderneemsters Schiedamse Zakenvrouwen: "Een leuke club waar je elkaars bedrijven kunt leren kennen." Ze werkt ook graag samen met collega-kunstenaars zoals de Schiedammer Jacques Tange. "In 2018 hebben we onder het motto It's raining cats and dogs een groepsexpo georganiseerd met schilderijen en beelden van, je raadt het al, katten en honden. Geweldig. Dieren zijn leuk als gezelschap, maar niet minder om te schilderen. Daardoor ben ik op het idee gekomen om samen met een fotograaf de foto's van zes honden en zes katten over te schilderen en daar een basiscollectie van te exposeren. Daardoor krijg ik steeds vaker aanvragen van mensen die hun huisdier in een bepaalde stijl willen laten portretteren. Zoals Elvis-fans die hun hond met een grote zonnebril en tegen een Las Vegas achtergrond willen. Of botenliefhebbers die een scheepvaart-thema kiezen, met hun Yorkshire terriër als zeebonk."

Beschilderd keramiek

Voor de liefhebbers van keramiek beschildert Susan vazen en beeldjes met hun favoriete afbeelding. "En een vrije variant op je sterrenbeeld kun je als aquarel krijgen." Afgelopen voorjaar zou ze een solo tentoonstelling met vrij werk inrichten op de historische locatie Sint Joris Doele, maar daar stak corona een stokje voor. "Dat wordt november", belooft ze optimistisch. "Ik heb achter de schermen gewoon doorgewerkt en dat beviel me eigenlijk wel. Het geeft een andere draai aan je dagen. Inmiddels komen er weer meer opdrachten binnen, spannend! Vooral mijn dames zijn nogal flamboyant. Die houden wel van een beetje aandacht."

Kijk voor meer info op susanruiter.nl