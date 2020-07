Karter Jayden Post in sneltreinvaart naar de top

Schiedam – Voor Jayden Post is zijn nog prille kartcarrière een wonderlijke ontdekkingsreis. Vorig jaar begonnen in de IAME X30 Junioren-klasse is de vijftienjarige rijder uit Schiedam, sinds kort woonachtig in Rockanje, dit jaar al doorgestroomd naar de Senioren-klasse. Ondanks zijn gebrek aan ervaring blijkt hij ook in die sterk bezette klasse uitstekend mee te kunnen. In het NK werd hij in maart al twaalfde, afgelopen weekeinde boekte hij in Venray zelfs zijn eerste overwinning.



Jayden wilde niet te veel waarde hechten aan die zege, aangezien het een clubwedstrijd betrof en het niveau op het NK een stuk hoger ligt. Toch was het voor de snelle Zuid-Hollander opnieuw een bevestiging dat het met zijn vorm en progressie dit jaar wel goed zit. “Het is altijd fijn om een wedstrijd te rijden, je leert altijd wel wat”, zei hij. “In februari hebben we de kart in Kerpen voor het eerst getest. Ik moest toen wel een beetje wennen aan de snelheid.”

Daarna deed de coureur van topteam WJS Racing mee aan de testdagen van het IAME Benelux-kampioenschap op het circuit van Mariembourg. Op het Belgische circuit ging het meteen lekker, getuige zijn prima rondetijden. Het past in de fluks stijgende lijn die Jayden sinds hij twee jaar geleden voor het eerst in een kart stapte heeft laten zien.

Dat hij tijdens de eerste ronde van het Nederlands kampioenschap bij de eerste twaalf eindigde, had hem dan ook niet echt verbaasd. “Ik had tijdens de test in Mariembourg al best wat zelfvertrouwen opgedaan. Dat hielp me tijdens de races.”

Resultaat van snelgroeiend fanatisme bij Jayden. “We zouden gaan karten voor de lol, maar dat is snel serieuzer geworden, omdat het vanaf het begin al best wel goed ging.” Jaydens vader Dick: “Eerst hadden we het idee om clubwedstrijden te rijden, maar we zijn al snel begonnen met het GK4-kampioenschap. Daarvandaan hebben we besloten door te zetten naar de Senioren.”

Dat had alles te maken met zijn gewicht. Jayden is vrij groot voor zijn leeftijd. “We merkten dat het bij de Junioren door zijn gewicht steeds lastiger werd om mee te komen. Maar bij de Senioren moet er lood bij om aan het minimumgewicht te komen.”

Dat hij nu al bij de IAME X30 Senioren rijdt, betekende een forse stap. De competitie is er hevig. Daarom was het de bedoeling dit jaar veel in de kart te trainen om aan het niveau te wennen. En toen was daar de corona-uitbraak. Jayden: “Ik heb me toen fit gehouden met bokstraining. En iedere dag vijf heb ik wel uur op de simulator geoefend. Ik heb me goed vermaakt.”

Voor Jayden was het min of meer logisch dat hij ging karten. “Omdat ik heel erg van racen houd. Vrienden van ons hebben een raceteam. Ik wilde altijd daarheen om gewoon in de auto te kunnen zitten. Via hen zijn we gekomen bij WJS Racing.”

Zes jaar geleden heb ik daar al eens getest, maar toen is het niet doorgegaan omdat we er heel weinig tijd voor hadden. Twee jaar geleden hadden we die tijd gelukkig wel.” Wat hij leuk vindt aan het racen, laat zich raden. “De adrenalineboost die je krijgt. En ik houd heel veel van snelheid”, zegt hij.

Dat komt goed uit, want hoewel het seizoen door corona pas laat in het jaar is hervat rijdt hij dit jaar nog behoorlijk wat wedstrijden. Zo doet hij mee aan (het restant van) het NK en het GK4-, Benelux- en Europees kampioenschap. “Super dat ik dit jaar nog zoveel kan racen. Het zijn toch nog dik tien wedstrijden.”

Zijn volgende race is de tweede ronde van het GK4-kampioenschap die in Genk wordt gehouden. Daar ligt het prestatieve doel een stuk hoger dan hij aan het begin van het jaar had durven denken. “Toen stapte ik in met het idee dat dit een oefenjaar is. Maar tijdens de Benelux-test heb ik veel zelfvertrouwen opgedaan. Voor Genk verwacht ik niks, maar ik hoop natuurlijk wel dat het heel goed gaat. Ik hoop op een toptien finish!”

Jayden Post bedankt WJS Racing.