Deirdre Carasso vertrekt bij het Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Deirdre Carasso vertrekt als directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Ze stapt half december over naar de Bibliotheek Utrecht, waar ze directeur Ton van Vlimmeren opvolgt die met pensioen gaat. 'Ik zal het fantastische museumteam, het museum, het spannende Schiedam en al die krachtige Schiedammers gaan missen', zegt ze. De Bibliotheek Utrecht telt 13 vestigingen met 158 medewerkers en trekt jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers.



In Schiedam zette Carasso het museum dat vóór haar komst in moeilijkheden verkeerde, in sneltreinvaart weer op de kaart. Het aantal bezoekers verdubbelde; Schiedammers werden weer trots op hun museum. Ook kreeg ze de organisatie financieel gezond. Samen met de gemeente werkte ze aan de renovatie van het museum. 'In 4,5 jaar heeft ze het museum samen met haar team verbreed', zegt Pascal Visée, voorzitter van de Raad van Toezicht. 'Het museum gaat weer over mensen, biedt kunst en (stads)geschiedenis en werkt nauw samen met bestuur en inwoners van de stad Schiedam.



Landelijke erkenning



‘Wij prijzen ons gelukkig dat Deirdre het museum in zo'n korte tijd in het hart van de Schiedamse samenleving heeft weten te plaatsen’, vervolgt hij. ‘Het museum heeft zich onder haar leiding succesvol vernieuwd en dat is ook nationaal niet onopgemerkt gebleven.’ Vorig jaar won het de BankGiro Loterij Museumprijs voor het publieksvriendelijkste museum van Nederland. Begin dit jaar volgde een andere landelijke erkenning. Als het aan de provincie Zuid-Holland en de Raad voor Cultuur ligt, krijgt het museum vanaf 2021 vier jaar lang rijkssubsidie.



Nieuw publiek



Met die bijdrage kan het museum een andersoortig programma maken met tentoonstellingen en activiteiten voor een nieuw en meer divers publiek. Dit borduurt voort op de tentoonstelling Modest Fashion over een internationaal cultureel fenomeen van bedekte kleding, die tot begin dit jaar was te zien. De randprogrammering bestond uit onder meer een modeshow, een debat en een optreden van internetfenomeen Mona Haydar. Daarbij werkte het museum samen met verschillende partners.



Meedoen



De Bibliotheek Utrecht biedt jaarlijks meer dan 4.000 educatieve, sociale en culturele activiteiten. Ook daar speelt de vraag hoe mensen te bereiken die nog niet komen. Carasso: ‘Ik houd van kunst en boeken, en van musea en bibliotheken. Nu mag ik in de stad waar ik woon gaan helpen met de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke rol van de bibliotheek. Bibliotheken gaan in wezen over mee doen met de wereld, over democratie. Dat gaat me aan het hart, in Schiedam, Utrecht en overal in de wereld.'