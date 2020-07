Nieuwe stoffering voor Hospice dankzij Rotary Schiedam

Schiedam - Met de opbrengst van twee benefietconcerten heeft de middagclub van de Rotary Schiedam ervoor kunnen zorgen dat de stoelen en de zitjes van het Hospice Margriet in Vlaardingen opnieuw gestoffeerd konden worden.“ En dat was hard nodig na zeven jaar intensief gebruik van het meubilair”, laat voorzitter Ben van der Velde van het Hospice, afgelopen dinsdagmorgen weten bij de overhandiging van de eerste twee vernieuwde stoelen.



(door Peter Spek)

Jolien van de Marel, de nieuwe voorzitter van Rotary Schiedam, heeft de eer de twee stoelen aan voorzitter Ben van der Velde te overhandigen. “Een aantal van onze leden is vrijwilliger hier in het Hospice en zagen dat het hard nodig was dat stoelen en de kussens van de zitjes aan een nieuwe overtrek toe waren”, zegt Jolien van de Marel, die samen met Yde Dragstra het voorzitterschap deelt van de Rotary Schiedam. “Het was de middagclub die het initiatief nam en twee benefietconcerten organiseerden, één in de Graauwe Hengst in Schiedam en één in de Kroepoekfabriek in Vlaardingen en dat leverde voldoende geld op om deze actie tot een succes te maken.”

Voorzitter Ben van der Veld was erg in zijn nopjes met deze gulle gift. “Wij hadden het wel op ons verlanglijstje staan, maar daar nog geen geld voor vrij kunnen maken. Deze actie van de Rotary Schiedam doet ons erg goed." Sinds 1 juni mogen de vrijwilligers weer in het Hospice werken.