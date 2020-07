Sterke toename van mensen die met drugs op achter het stuur zitten

Rotterdam - Het aantal automobilisten dat onder invloed van drugs achter het stuur kruipt, neemt sterk toe. Er was zelfs een stijging te zien toen het tijdens de lockdown zo rustig op de weg was. En het gaat niet alleen om jongeren, maar om mensen uit alle lagen van de bevolking.

De politie heeft voor het rijden onder invloed van drugs of medicijnen (al dan niet in combinatie met alcohol) in het eerste half jaar van 2020 meer dan 5.800 bestuurders op de bon geslingerd. Dat aantal ligt, ondanks de coronaperiode waarin het relatief rustig was op de weg, ruim 16 procent hoger ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019, toen er bijna 5.000 processen-verbaal werden opgemaakt.

Paul Broer, landelijk projectleider Infrastructuur (onder meer verkeer) bij de politie noemt de aantallen zorgwekkend. ‘Het is een groot probleem, dat in alle lagen van de bevolking speelt. Niet alleen jongeren worden betrapt met drugs op achter het stuur, ook veertigers en vijftigers stappen onder invloed van verdovende middelen in de auto en brengen daarmee de verkeersveiligheid in gevaar.’

Onder meer aan de hand van speekseltesten - bijna 1.000 per maand - constateert de politie dat automobilisten met allerlei soorten drugs op de weg op gaan: van wiet en xtc-pillen tot coke, speed en lachgas. Met alle gevolgen van dien. ‘Weggebruikers die onder invloed zijn voelen zich vaak superieur, rijden roekeloos en herkennen de gevaren niet. Helaas zijn er regelmatig dodelijke ongevallen, waarbij drugs in het spel is.'