Negen Schiedamse handhavers testen positief, 50 medewerkers mogelijk in quarantaine

Schiedam - Twee medewerkers van team Toezicht & Handhaving hebben zich vorige week laten testen, nadat zij last hadden van corona-achtige verschijnselen. Toen bleek dat zij daadwerkelijk waren besmet met het virus, is in overleg met de GGD besloten alle medewerkers van het team te laten testen. Uiteindelijk bleken in totaal negen medewerkers positief te testen. Waar en hoe deze medewerkers precies besmet zijn geraakt is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Dit maakte de gemeente gisteravond bekend via hun website.



Het college van burgemeester en wethouders is erg geschrokken van deze uitslag. Daarom is de GGD direct gevraagd te adviseren. De GGD adviseert om alle medewerkers van het team, dat naast boa’s ook bestaat uit onder andere juristen en analisten, preventief in thuis-quarantaine te plaatsen. Dat geldt ook voor de medewerkers die negatief testten. Het gaat om in totaal zo'n 50 medewerkers.

De gemeente zal het advies ter harte nemen, ondanks dat dit veel vraagt van de betrokken medewerkers, zeker in deze vakantieperiode. Het gaat bovendien om medewerkers die de afgelopen maanden bijna onafgebroken in de frontlinie hebben gewerkt.

Het gevolg van deze maatregel is, dat de medewerkers van Toezicht & Handhaving de komende twee weken niet op straat en op kantoor zullen zijn om hun taken uit te voeren. De politie en Irado nemen tijdelijk taken op het gebied van veiligheid, handhaving en dienstverlening waar.

