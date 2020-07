Auto met tien (10!) kinderen op weg naar speeltuin aangehouden

Rotterdam - Een agent van Zeehavenpolitie Rotterdam heeft gisteren een auto aangehouden met, behalve de bestuurster, liefst tien kinderen erin! De kinderen waren hartstikke vrolijk want de rit ging naar de speeltuin.

Een agent zag de auto voorbij komen in Vlaardingen. Het ging om een Toyota Yaris, vier kinderen zaten op de grond tussen voorstoelen en achterbank in en nog eens twee kinderen voor de voeten van de bestuurster. Niet echt veilig dus. De bestuurster verklaarde dat ze de kinderen en hun ouders een plezier doen en had daarbij de veiligheid niet goed ingeschat. Naast een bekeuring kreeg de vrouw ook het dringende advies de terugreis van de speeltuin naar huis op een hele andere manier te regelen...