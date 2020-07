RET wil vertrouwen terugwinnen, maar denkt niet dat álle reizigers snel terugkomen

Rotterdam - Zolang het coronavirus in de samenleving is, denkt de RET niet op het aantal reizigers van vroeger te komen. En dus is overheidssteun hard nodig. Directeur Maurice UncK; 'De opgave is nu om als bedrijf zo ongeschonden mogelijk deze tijdelijke dip door te komen. Om de periode van tijdelijke terugval te overbruggen, hebben we de overheid hard nodig, ook in 2021.' Deze week begint de RET met een campagne om de reizigers te laten zien wat er nu wel en niet mogelijk is.

De RET ziet de afgelopen weken de reizigersaantallen gestaag stijgen: van circa 15% aan het begin van de lockdown naar tussen de 50 en 60% nu. Het gaat om cijfers ten opzichte van dezelfde week een jaar eerder. “Sinds alle reizigers per 1 juli weer welkom terug zijn, zien we elke week de reizigersaantallen met ongeveer twee procent klimmen”, aldus Unck.

Met een nieuwe campagne wil de RET het vertrouwen van reizigers terugwinnen. In de campagne is onder meer te zien dat de RET elke dag met 600 voertuigen en 3.500 medewerkers klaar staat, hoe de RET voertuigen en stations schoonhoudt en hoe reizigers hun reis eenvoudig buiten de spits kunnen plannen.

“Corona is nog onder ons, we pakken de draad ook weer met elkaar op. Dat zien we allemaal om ons heen, ook in het OV”, aldus Maddy Bolhuis, Manager Marketing bij de RET. “We zien dat mensen die eenmaal een paar keer weer met het OV hebben gereisd, snel gewend zijn en ook weer terugkeren. Tegelijkertijd zijn sommige mensen nog zoekende: wat mag er wel, wat niet? Wat kan ik met een gerust hart doen, wat beter niet? Met deze campagne willen we laten zien wat er nu kan in het OV, wat de RET doet en wat reizigers zelf kunnen doen. Er kan een stuk meer dan voor 1 juli, mits we ons aan een aantal afspraken houden.”

De RET vraagt reizigers mee te denken via www.ret.nl/denkmee.