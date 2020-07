Nieuw opvangsysteem Catchy moet met grote armen zwerfafval uit de Nieuwe Maas vissen

Rotterdam - Een nieuw innovatief opvangsysteem moet het plastic afval uit de Nieuwe Maas gaan halen voordat het in zee belandt. Catchy heet het apparaat. Met gigantische armen waar doeken aanzitten moet het afval opgevangen worden. Deze maand start een proef met het systeem.

Plastic zwerfafval hoort niet thuis in het milieu, dus ook niet in het water. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt Rijkswaterstaat hoe je kunt voorkomen dat plastic de zee bereikt of in de rivier blijft hangen. Eind juli 2020 start de innovatieve pilot in Vijfsluizerhaven: een systeem met vangarmen dat zwerfafval in de getijderivier Maas opvangt en opslaat in een drijvende opvangbak.

Kenmerkend is dat door de werking van eb en vloed – samen met harde wind uit het Zuidwesten – veel drijvend zwerfafval naar deze locatie én het achterliggende natuurgebied wordt gedreven. Ten noorden van de haven ligt een beschermd natuurgebied met zeehonden, zeevogels en vissen. Het systeem vangt het zwerfafval op en voorkomt daarmee dat het naar het natuurgebied en de Noordzee stroomt.

Het opvangsysteem, de Catchy van Allseas, vangt zowel drijvend zwerfaval als afval onder water op en werkt volledig op wind en stroming. Het systeem wordt in augustus in gebruik genomen en blijft een jaar in de Vijfsluizerhaven liggen. Naast het ontwikkelen van een opvangsysteem heeft Rijkswaterstaat Allseas ook opdracht gegeven om de soorten en hoeveelheden opgevangen zwerfafval te analyseren en aanbevelingen te doen voor duurzame en kosteneffectieve verwerkingsmogelijkheden. De verwachting is dat in juni 2021 de resultaten van deze pilot kunnen worden gepresenteerd.

Catchy bestaat uit twee drijvende armen, een drijvend frame en een opvangbank. De twee drijvende armen van 200 en 10 meter lang leiden onder invloed van stroming en wind het zwerfafval naar het opvangsysteem. Beide armen zijn aan de onderkant voorzien van doeken zodat zowel drijvend afval als afval onder water opgevangen kan worden. Het opvangsysteem bestaat verder uit een drijvend frame met daarin een opvangbak voor afval. Het frame zit vast aan palen waardoor het in verticale richting met het getij kan meebewegen. De opvangbak wordt via een kraanwagen geleegd.

Voor meer informatie hierover zie https://allseas.com/project/catchy/.