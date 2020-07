Gemeente overweegt juridische procedure inzake verzakking sportpark

Schiedam - De delen van sportpark Willem-Alexander die níet boven de tunnelbuis van de A4 liggen, blijven zakken en zorgen ervoor dat de randen van het complex steeds verder afkalven.



(door Gerard S. Verver)

De schade, die op één van de kunstgrasvelden ontstond, is door Aannemerscombinatie A4All aangepakt, maar de aan de westrand gelegen looppaden voor het publiek liggen allang niet meer waterpas en breken af.

Van herstel is vooralsnog geen sprake en dat zorgt voor irritatie op het stadskantoor. “We hebben er bij de aannemerscombinatie op aangedrongen een herstelplan te maken, dat de gebreken duurzaam wegneemt. Desondanks is er tot op heden geen compleet plan, dat aan deze wens beantwoordt, gepresenteerd”, valt te lezen in een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad.

De tijd van praten lijkt dan ook voorbij: “Omdat overleg tot nu toe een oplossing niet of nauwelijks dichterbij heeft gebracht, kunnen wij niet uitsluiten, dat een juridische procedure noodzakelijk is.”