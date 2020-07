Heel de vakantie dansen!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden. Iedere Schiedammer kan via www.nieuwestadsblad.nl een bericht met foto insturen!



‘In tegenstelling tot normaal is Ballet- en Dansstudio Schiedam de gehele zomervakantie geopend. We verwachten dat er veel minder mensen op vakantie kunnen gaan en iedereen opzoek gaat naar leuke activiteiten in de buurt. Dansen is dus een goede optie! Niet-leden zijn welkom voor een gratis proefles, waar ze zich voor aan kunnen melden op de website.’

Zie voor alle info: www.ballet-endansstudioschiedam.nl